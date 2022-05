Mariupolin terästehtaalla on yhä loukussa 200 siviiliä, joista 20 on lapsia – joukon evakuoituja kerrotaan saapuneen Zaporizhzhjaan

Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Mariupolin satamakaupungin viimeisten puolustajien linnoitukseksi muodostuneella terästehtaalla on edelleen noin 200 siviiliä, mukaan lukien 20 lasta, kertoo ukrainalaisviranomainen yhdysvaltalaislehti Washington Postille . Donetskin alueellisen poliisin edustajan mukaan Mariupolista oli maanantaina määrä lähteä bussisaattue Zaporizhzhjaan, mutta jokin meni pieleen. Saattueen on nyt määrä lähteä tiistaina.

Siviilien evakuointeja on määrä jatkaa tiistaina

Mariupolin kaupunginvaltuusto on vahvistanut osaltaan viestipalvelu Telegramissa , että siviilejä on määrä evakuoida Mariupolista tiistaina. Asiasta kertoo englanniksi muun muassa uutiskanava CNN .

Kaupunginvaltuuston mukaan evakuoinneista on sovittu virallisesti YK:n ja Punaisen Ristin kanssa. Mariupolilaisia evakuoivan saattueen on määrä lähteä paikallista aikaa aamuseitsemältä liikenneympyrästä läheltä Berdianskin kaupunkia. Ukraina on samalla aikavyöhykkeellä Suomen kanssa.