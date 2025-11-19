Lapsella on oikeus kuulua ja näkyä, lasten oikeuksien viikko muistuttaa.
Lasten oikeuksien viikolla lapsia on huomioitu monin tavoin. Esimerkiksi Vantaalla tarjolla on on ollut sanatonta teatteria.
Tällä kertaa vuorossa on varjoteatteria, jossa on linna, hirvi, lohikäärme ja lapsi.
– Meille tulee lapsia eri maista, eri kulttuureista – kieli ja tapakulttuureista, niin lapset oppivat eri oikeutensa, kulttuurituottaja Rebekka Harju, Lastenkulttuurikeskus Pyykkituvasta.
Lastensuojeluliiton viimeisimmässä kyselyssä joka toinen lapsi ja nuori kertoi, että heidän mielipidettään kysytään liian harvoin heitä itseään koskevissa asioissa.
Varjoteatteriesitystä varten mustaa kissa leikkaava esikoululainen Marissa sanoo välillä huutavansa sanottavansa.
– Välillä mä huudan!