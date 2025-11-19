Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Jokainen aikuinen voi teoillaan ja puheillaan vaikuttaa siihen, että lapset kasvavat uskomaan, että heidän ajatuksillaan ja mielipiteillään on väliä. Osallisuuden kokemus auttaa lapsia ja nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan ja osallistumaan sen toimintaan.