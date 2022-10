Marin Ylen Ykkösaamussa: Hallitus ei ole laiminlyönyt EU-vaikuttamista

Marinin mukaan Suomi on käynyt asiasta aktiivista vuoropuhelua ja saanut asetukseen muutoksia. Suomi on kuitenkin Marinin mukaan edelleen tyytymätön asetuksen metsäpoliittisiin osiin ja sen arvioituihin kustannuksiin Suomelle. Nykyisten arvioiden mukaan ennallistaminen voisi aiheuttaa Suomelle jopa miljardin euron kustannukset, mikä on Marinin mukaan liikaa.