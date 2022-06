Marin vieraili Pohjois-Makedoniassa – "Meidän on lisättävä tukeamme Ukrainalle”

Ukrainan sota kärkiaiheena

”Meidän on lisättävä tukeamme Ukrainalle, lisättävä pakotteita Venäjää vastaan ja oltava yhtenäisiä. Tämä on ainoa tapa saada Venäjä lopettamaan sota. Venäjä on muuttanut Euroopan turvallisuusympäristöä, ja meidän on kerrottava kansalaisillemme hyvin selvästi, kuinka tärkeää on olla yhtenäinen, päättäväinen ja luja”, pääministeri Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.