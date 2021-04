Marin: "On myös mahdollista, että ratkaisua ei synny" – Illan yhteiset kehysriihineuvottelut päättyneet

Sanna Marinin mukaan tänä iltana ja aamulla on vielä eduskuntaryhmien kokouksia, joissa kysymyksiä käydään läpi. Hänen mukaansa edistystäkin on tapahtunut, mutta maalissa ei vielä olla.

– On mahdollista, että ratkaisu syntyy. On myös mahdollista, että ratkaisua ei synny. Se on kiinni siitä, onko kaikilla puoleilla halua yhteinen ratkaisu löytää.