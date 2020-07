Marimekko-kaupalle hulppeat koronakorvaukset – moni tuttu yritys jäi täysin ilman tukea

Tähän mennessä suurimman kustannustuen on saanut Boulevard Oy, jolle maksetaan peräti lähes 224 000 euron kustannustuki. Boulevard Oy on tunnettu yhtenä Marimekon jälleenmyyjistä, joka ylläpitää Marimekko-kauppoja eri puolilla Suomea.

Muumituotteita kauppaava Moomin Shop Oy sai tukea noin 134 000 euroa, valmiiksi kalustettuja asuntoja lyhytaikaiseen käyttöön vuokraava Unihome Oy 130 000 euroa ja Henkilöstövuokrausyritys HR-palvelut Oy, joka on toiminut nimellä VMP Hyvinkää, saa korvauksia lähes 107 000 euroa.

Turkisjätti jää ilman tukea

Kustannustukea maksetaan yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi. Tukea saavilla yrityksillä on oltava vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia.