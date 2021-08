Maria Ohisalo MTV Uutisextrassa: Suomi on oppinut vuoden 2015 pakolaiskriisistä – varautumissuunnitelma on päivitetty

Suomi ja koko Euroopan unioni on oppinut 2015 ja 2016 vuoden tapahtumista Maria Ohisalon mukaan. Hän painotti myös, että suurin osa turvapaikanhakijoista lähinnä siirtyy Afganistanin lähialueille.

– On hyvä huomata, että nyt Afganistanin lähialueilla, Iran ja Pakistan, nämä ovat ne alueet minne ihmiset ensisijaisesti suuntaavat. Silloin on tärkeää, että me yhtäältä autetaan avustusjärjestöjä. Samaan aikaan mitä olen sanonut, että pakolaiskiintiötä tulisi tarkastella ylöspäin, että voisimme vastaanottaa pakolaisleireiltä ihmisiä tänne.