Manuela Bosco julkaisi hempeän otoksen – esikoinen täytti 9 vuotta: "Olet sellainen luonnonvoima, ettei mitään rajaa"

– Mikä valtava kunnia ja nöyryys saada olla äitisi ja oppia sinulta ja kauttasi. Olet olento jonka siivet kantavat korkealle, koska sinulla on juuret syvällä maassa ja keskus sydämessä. Olet ihme, Bosco kirjoittaa julkaisussaan.

Manuela Bosco on ollut naimissa Tuure Kilpeläisen kanssa vuodesta 2018 ja heillä on kaksi yhteistä lasta. Aiemmasta suhteesta Boscolla on esikoistyttärensä lisäksi poika ex-miehensä Kasimir Baltzarin kanssa.