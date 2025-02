ManU-tähti sai vihdoin siirron – vaihtaa kilpailijan leiriin

Marcus Rashford siirtyy loppukaudeksi lainalle Manchester Unitedista Valioliigassa pelaavaan Aston Villaan.

Pitkän siirtohuhujen kohteena ollut Rashford pelaa loppukauden Aston Villassa, ja mediatietojen mukaan sopimuksessa on myös osto-optio, jonka kerrotaan olevan 40-50 miljoonan euron välimaastossa.

Aston Villa ei maksa Englannin maajoukkuehyökkääjästä lainakorvausta, mutta se maksaa Rashfordin hulppeasta noin 400 000 euron viikkopalkasta 75-90 prosenttia suoritusbonuksista riippuen.

– Haluan kiittää Manchester Unitedia ja Aston Villaa, että tämä laina saatiin toteutumaan, Rashford kommentoi.

Brittihyökkääjä on pelannut tällä kaudella 15 Valioliiga-ottelua, joissa on syntynyt neljä maalia. Miehen huippuaikoihin verrattuna tahti on verkkainen, sillä parhaimmillaan Rashford on iskenyt kauden aikana 17 Valioliiga-osumaa.

Aston Villa on ollut aktiivinen tammikuun siirtoikkunan aikana. Rashfordin lisäksi se kaappasi lainalle hyökkääjä Marco Asension PSG:stä. Dortmundista haaviin tarttui hyökkääjä Donyell Maalen sekä Levantesta puolustaja Andres Garcia.

Aston Villa on Valioliigassa sijalla kahdeksan. Unai Emeryn ryhmä on esiintynyt edukseen Mestarien liigassa, jossa se eteni ryhmävaiheesta suoraan neljännesvälieriin.

Manchester Unitedin kausi on ollut vaikea. Se on vasta sijalla 13 Valioliigassa.