Manchester Unitedista tehtiin kaksi ostotarjousta – Iso-Britannian rikkain mies ja Qatarin sheikki taistelevat suurseurasta

Glazereiden omistama seura on ollut myynnissä jo jonkin aikaa. Omistajat olivat asettaneet takarajan mahdollisille ostotarjouksille perjantaiksi. Aikamääreen puitteissa tehtiin kaksi tarjousta.

Toisesta tarjouksesta vastasi brittimiljardööri Jim Ratcliffen omistama INEOS. Forbes on arvioinut Ratcliffen varallisuudeksi 15,3 miljardia dollaria. Urheilumaailma on Ratcliffelle hyvinkin tuttu, sillä hän on mukana sveitsiläisseura FC Lausannen, ranskalaisseura OG Nicen ja F1-talli Mercedeksen omistajaportaassa.