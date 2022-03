Manchester Cityn ukrainalaistähti on täysin murtunut maansa tilanteesta – "Minä vain itken"

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on ollut jo yli viikon koko maailman ykköspuheenaiheena. Tilanne on ravisuttanut myös urheilumaailmaa monellakin eri tavalla. Venäläisurheilijoita on suljettu pois urheilutapahtumista ja ukrainalaisurheilijoita on tuettu laajalla rintamalla.