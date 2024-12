Manchester City rämpii syvällä – Pep Guardiolalta suora vaatimus seurajohdolle: "Jopa pelaajat ovat kysyneet"

Valioliigassa rämpivän Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola toivoo seurajohdolta aktiivisuutta tammikuun siirtoikkunassa.

Neljä perättäistä Valioliigan mestaruutta voittaneen Cityn alkukausi on ollut tahmea. Kun kausi lähestyy puoliväliä, löytyy joukkue sarjataulukosta vasta sijalta seitsemän ja ero kärkeen on venähtänyt jo 14 pisteeseen.

10 ottelun kuntopuntarissa Manchester City on vasta sijalla 17. Tapaninpäivänä Cityn voitoton putki venyi jo neljän ottelun mittaiseksi.

City on kärsinyt kauden aikana avainpelaajien loukkaantumista, mikä on osaltaan harventanut Cityn laajaa pelaajarinkiä.

Guardiola toivoo seurajohdolta reagointia heikentyneeseen pelaajatilanteeseen tammikuun siirtoikkunan aikana.

– Meidän on lisättävä pelaajia. Ehdottomasti, ehdottomasti. Meillä on vaikeuksia etenkin puolustuksessa ja keskikentällä. Minusta meidän on pakko, mutta en tiedä, tapahtuuko niin. Talven siirtoikkunat eivät ole helppoja, Guardiola toteaa Amazon Primelle Sky Sportsin mukaan.

– Luulen, että jopa pelaajat ovat kysyneet, että hankimmeko lisää pelaajia, Guardiola jatkaa.