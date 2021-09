Myös apua hakeneiden 25–30-vuotiaiden määrä on kasvanut. Muissa ikäluokissa Mattilan mukaan vastaavanlaista kasvua ei ole näkynyt.

Mattilan mukaan syynä tähän on ainakin se, että nuoret ovat yleensä pienituloisia ja työskentelevät usein lyhytaikaisissa työsuhteissa.

– Työttömyys on heillä tavallisempaa kuin muilla, varsinkin kun tulee tällaisia erikoisia aikoja. Kesätyöt ja muut kausityöt ovat monilta vähentyneet tai loppuneet kokonaan, Mattila sanoo.

– Nuorethan yrittävät ihan viimeiseen asti maksaa velkojansa. He ovat monesti sellaisessa tilanteessa, että kun velkaa on pienempiä määriä, he pystyvät sinnittelemään pitkään niiden kanssa, hän sanoo.