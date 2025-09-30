Mäkihypyn kuuluisan kiertueen eli Keski-Euroopan mäkiviikon vuodenvaihteessa 1969–70 voittanut saksalainen Horst Queck on kuollut, kertoi tiistaina muun muassa Spiegel-lehti. Queck oli 81-vuotias.

Itä-Saksaa edustanut Queck kukisti voittoisalla turneellaan norjalaislegenda Björn Wirkolan yhteistuloksissa 2,8 pisteellä. Samalla katkesi Wirkolan peräti kolmen voiton putki mäkiviikon kokonaisykkösenä. Kolmeen peräkkäisvoittoon ei ole Wirkolan lisäksi yltänyt kukaan muu.

Queckin mäkiviikkovoitto oli muutenkin erikoinen ja erityinen. Hänet kruunattiin turneen kuninkaaksi ilman yhtäkään voittoa mäkiviikolla, tai edes koko kansainvälisellä uralla. Queckin parhaaksi sijoitukseksi kansainvälisissä kilpailuissa jäi kakkossija. Hänen uransa päättyi vain 27-vuotiaana loukkaantumisten takia. Uransa jälkeen hän toimi mäkihyppyvalmentajana myös DDR:n maajoukkueessa.