Mainosmateriaali tarjosi mahdollisuuden hirvittävälle tai hulvattomalle väärintulkinnalle: Kokkolasta tuli kaupungin logossa "kullikuula"

Kokkola, eli Karleby, on kaksikielinen kunta, jonka asukkaista yli 10 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia. Ongelma syntyykin, jos mainosmateriaalin tekstin lukee ruotsiksi.

"What's not to love?!"

Korpisalo kertoo Iltalehden jutussa, ettei kaupungissa ollut missään nimessä tarkoitus antaa kaksimielistä viestiä, ja että kaupunki on pahoillaan. Kuva oli tarkoitettu viestimään Kokkolan kaupungin lapsiystävällisyydestä.

Vaikka pieleen mennyt markkinointimateriaali on kaupungin kannalta ilmeisen ikävä asia, ja kaupunki on sittemmin poistanut huomiota herättäneen kuvan Facebook-tililtään, tapaus on saanut positiivistakin huomiota.