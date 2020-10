Madridin hallinto ja Espanjan hallitus riitelevät koronarajoituksista – maan hallitus pohtii poikkeustilan julistamista Madridiin, paikallishallinto vastustaa uusia rajoituksia

Rajoitukset ovat aiheuttaneet närää Madridin oikeistolaisen paikallishallinnon ja maan hallituksen välillä. Madridin paikallishallinto on vastustanut uusia rajoituksia kiivaasti johtuen pääasiassa taloudellisista syistä.

Espanjan sosialistipääministeri Pedro Sanchez on puolestaan julistanut, että joko paikallinen hallinto asettaa itse rajoituksia tai sitten hallitus asettaa poikkeustilan pääkaupunkiin.

Koronavirustartunnat kiihtyvät jälleen Espanjassa

Espanja oli keväällä yksi pahiten koronaviruksen kurittamista Euroopan maista, ja myös nyt koronan ilmaantuvuus on maassa EU-maiden korkein.

El Pais -lehti kertoi perjantaina, että maassa on todettu 12 400 uutta koronatartuntaa ja 126 siihen liittyvää kuolintapausta.

Madridin alue on ollut yksi alueista, jossa koronavirus on levinnyt pahiten. Pääkaupungissa on todettu 564 tautitapausta 100 000:ta asukasta.