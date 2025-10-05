Heidi Klum saapui rohkeassa tyylissä Vetementsin näytökseen Pariisin muotiviikoilla.

Ranskan pääkaupunkiin on jälleen kokoontunut suuri määrä muodin ystäviä, kun Pariisin muotiviikot käynnistyivät maanantaina 29. syyskuuta.

Huippumalli Heidi Klum, 52, saapui perjantaina Vetements-muotitalon näytökseen yhdessä tyttärensä, niin ikään mallina tunnetun Leni Klumin, 21, kanssa.

Ennen näytöksen alkamista äiti ja tytär poseerasivat yhdessä valokuvaajille, Leni pukeutuneena mustaan, lyhytmalliseen kauluspaitaan ja hameeseen ja Heidi pitkään, olkatoppauksin varustettuun trenssitakkiin.

Leni ja Heidi Klum saapuivat tapansa mukaan tyylikkäinä kameroiden eteen.

Lenin poistuessa yhteiskuvien jälkeen sivummalle jäi Heidi vielä poseeraamaan kameroille yksin. Tuolloin hän riisui trenssitakkinsa, jonka alta paljastui täysin läpinäkyvä pitsinen mekko.

Mekon alla huippumallilla oli ainoastaan vaaleat alushousut.

Heidi Klumin takin alta paljastui rohkea pitsimekko.

Nakumekkotrendi on jo pitkään villinnyt Hollywood-tähtien keskuudessa. Sellaisessa ovat vuosien varrella erinäisissä tilaisuuksissa esiintyneet muun muassa huippumalli Emily Ratajkowski, näyttelijä Florence Pugh, yrittäjä ja tosi-tv-tähti Kim Kardashian sekä laulajat Rihanna ja Dua Lipa.