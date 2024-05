Madonna, 65, ja Josh Popper, 30, erosivat

Madonna , 65, ja nyrkkeilyvalmentaja Josh Popper , 30, ovat eronneet. Asiasta uutisoivat muun muassa Page Siz , The Sun ja Dailymail .

Madonna on matkustellut viimeiset seitsemän kuukautta Celebration-kiertueensa tiimoilta, ja The Sun -lehden mukaan parin on ollut vaikeaa löytää aikaa toisilleen.