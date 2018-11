Macronin ehdotus EU-armeijasta sai Trumpin pöyristymään – "Hyvin loukkaava"

Macron sanoi aiemmin tällä viikolla, että EU tarvitsee Natosta erillisen yhteisen armeijan. Valtaosa EU-maista kuuluu Natoon, ja yhteinen EU-armeija on varsin epämääräinen käsite. Macronin on tulkittu tarkoittaneen puheellaan EU:n puolustusyhteistyön syventämistä, mistä hän on puhunut paljon aiemminkin.