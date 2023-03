Ranskassa kritisoitu eläkeuudistus etenee protesteista huolimatta

Senaatti hyväksyi lakipaketin, joka nostaisi vähimmäiseläkeiän 64:ään.



Ranskassa parlamentin ylempi kamari eli senaatti on hyväksynyt kritisoidun eläkeiän uudistusta koskevan lakipaketin.

Asiasta äänestettiin myöhään lauantai-iltana. Lakipaketti hyväksyttiin luvuin 195–112.



Lakiuudistus on näin askeleen lähempänä toteutumistaan, mutta se vaatii vielä molempien kamareiden yhteisen ryhmän ja alemman kamarin eli kansalliskokouksen hyväksynnän.



Senaatin äänestys tapahtui vain tunteja sen jälkeen, kun tuhannet ihmiset osoittivat mieltään lakiuudistusta vastaan ympäri Ranskaa.



– Tärkeä vaihe on saatu läpi, pääministeri Elisabeth Borne sanoi uutistoimisto AFP:lle äänestyksen jälkeen.



Borne lisäsi uskovansa, että hallitus onnistuu saamaan enemmistön parlamentista äänestämään lakiuudistuksen puolesta.



– Komitea rusikoi nyt viimeisen luonnoksen, joka annetaan molemmille huoneille viimeistä äänestystä varten, hän sanoi.



Mikäli presidentti Emmanuel Macronin hallitus ei onnistu saamaan enemmistöä lakiuudistuksen puolelle, Borne voisi ottaa käyttöön harvoin käytetyn ja erittäin kiistanalaisen perustuslaillisen työkalun, artikla 49/3:n, jonka avulla uudistus voitaisiin puskea läpi ilman äänestystä.



Ranskan sisäministeriön arvion mukaan 368 000 ihmistä osallistui lauantaina mielenosoituksiin, joissa vastustettiin eläkeuudistusta, jonka aikomuksena on muun muassa nostaa vähimmäiseläkeikä nykyisestä 62 vuodesta 64:ään. Vasemmistolaisen CGT-ammattiliiton luku osallistujamääristä oli sisäministeriön maanlaajuista arviota korkeampi, yli miljoona.