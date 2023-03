Ranskan mielenosoitukset näkyvät jo valtavina jätevuorina – Pariisin kaduilla yli 10 000 tonnia jätettä

Ranskassa tunnelma on selvästi kiristynyt sen jälkeen, kun pääministeri Elisabeth Bon ilmoitti viime torstaina, että presidentti Emmanuel Macronin ajama eläkeuudistus viedään parlamentissa läpi ilman äänestystä. Ranskan perustuslain pykälä 49.3 mahdollistaa parlamentin ohittamisen.

Huomenna maanantaina parlamentissa äänestetään myös hallituksen luottamuksesta ja äänestyksestä on selvästi tulossa myös poikkeuksellisen tiukka. On siis mahdollista, että hallitus jopa kaatuu äänestykseen.

Pariisin katukuvassa eläkeuudistuksen vastustus näkyy myös kasvavana jäteongelmana. Osa kaupungin jätehuollon työntekijöistä on lakossa jo toista viikkoa, joten jätekasoja on kertynyt kadun varsille ympäri kaupunkia. Kaduille on kasaantunut yli 10 000 tonnia jätettä.