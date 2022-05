Maavoimat järjesti kansainvälisen sotaharjoituksen ja toimittajat ulkomailta ryntäsivät utelemaan Natosta – tästä on kyse Arrow 22 -harjoituksessa

Kuosmanen sanoo, että Iso-Britannian tarjoama kalusteellinen apu on Suomelle hyödyllinen erityisesti Nato-yhteistyön vuoksi. Kyseessä on moderni Naton tankkiyksikkö.

– Uskoisin, että taukokeskusteluissa myös kansainvälisten kumppanien kanssa on vaihdettu ajatuksia siitä, mitä siellä Ukrainassa on nähty. Tietysti sen sodan opiksi otettavat asiat selkiytyvät ajan myötä, eikä varmasti vielä tässä kohtaa ole kaikkea käytössä.

Huomio herättänyt hilpeyttä

Harjoitus on kerännyt paikan päälle kymmeniä ulkomaisia toimittajia. Huomio on yllättänyt Kuosmasen.

– Kyllä me tiesimme, että kovasti on mielenkiintoa, mutta kun viime päivinä medialista on ruvennut kasvamaan, kyllähän se hilpeyttä on aiheuttanut.