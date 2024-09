Maastopalot sammutetaan erikoisella menetelmällä Inarissa

Pelastuslaitos hoitaa paloalueiden vartiointia ainakin maanantaihin asti. Varsinainen jälkivartiointi luovutetaan maat omistavalle Metsähallitukselle.



Pelastuslaitos sammuttaa viimeisiä kyteviä alueita aukaisemalla kuokalla maata ja kastelemalla sitä. Maasto on Inarissa tällä hetkellä erittäin kuivaa.



Perjantaina oli syttyä uusi maastopalo, kun aarin kokoinen alue syttyi tuleen Inarin eteläosassa. Palo kuitenkin saatiin sammumaan.



Pelastuslaitos on epäillyt palojen syttyneen nuotioista. Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan Inarissa on voimassa maastopalovaroitus ainakin maanantaihin asti.