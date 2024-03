Maastanostossa napsahti raisu maailmanennätys Jyväskylässä

Pure pull -maastanosto suoritetaan Vahvin mies -kilpailujen säännöillä, joissa klassisesta voimanostosta poiketen nostoremmien käyttö on sallittu. Myös Hautalalla oli nostoremmit käytössään.

Remmeillä Hautala on parhaimmillaan nostanut harjoituksissa 420 kiloa, mutta kisaolojen 402,5 kiloakin on kovan luokan suoritus, mistä kertoo itsessään se, että kyse on maailmanennätyksestä.