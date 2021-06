Maakuntaverosta tuli hallituksen kuuma peruna – keskusta haraa ainoana vastaan: "Valtion rahoitus on tasapuolisempi"

– Tässä maassa on niin erilaisia oloja, että maakuntavero vaatisi erittäin vahvan valtion tasausjärjestelmän. Palvelujen tarve kasvaa laajoilla alueilla, mutta ikärakenteen takia veronmaksukyky laskee. Tasausjärjestelmästä huolimatta veroerot kasvaisivat vuoteen 2030 mennessä jopa 3 prosenttiyksikköä, Kiviranta toteaa MTV:n Uutisaamun haastattelussa.

– Suomen sisällä on hyvin erilaisia maakuntia, ja maakuntaveroissa tarvittaisiin toki tasausta. Mutta jos lähtökohta on se, että alueiden pitäisi toteuttaa itsehallintoa, se ei asiantuntijoiden mukaan toteudu ilman maakuntaveroa. Hallituksessa on sovittu, että maakuntavero tulee osana ratkaisua.