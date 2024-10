Maajussi-Teemun tilalla traaginen tulipalo – navetta paloi, sadat eläimet ahdingossa

– Meillä on parikymmentä kuollutta eläintä. Nuorta karjaa, hiehoja ja sonneja. Noissa rakennuksissa oli pari sataa eläintä ja koko tilalla on yhteensä 700 eläintä, että siihen nähden selvittiin aika vähällä, Teemu kertoi aiemmin päivällä Ilta-Sanomille.

Huonokuntoisesta tilasta isoksi maitotilaksi

Teemu itse ei ole maatilalta kotoisin, vaan hän osti vuonna 2006 huonossa kunnossa olleen tilan itselleen ja on laajentanut ja kehittänyt sitä nykyiselleen.

Teemun tilalla on hänen itsensä lisäksi kahdeksan työntekijää.

– Se työ nyt on ollut aika lailla sellainen määrittelevä tekijä tässä elämässä. Aika lailla koko kropalla tässä on tehty, kun tässä on aika sellaisista vaatimattomista lähtökohdista lähdetty, Teemu kertoi keväällä MTV Uutisille.