Maajussi-Miian salamarakkaus päättyi nopeasti – kertoo nyt, mitä Kimmon kanssa tapahtui

Maajussille morsian – mitä heille kuuluu nyt? -jaksossa juontaja Vappu Pimiä matkaa Miian luokse Kuusamoon ja tiedustelee, mitä hänelle ja Kimmolle tapahtui. Pimiä toteaa vierailleensa parin luona talvella, jolloin he tuntuivat olevan kuin "match made in heaven" ja että he pysyisivät loppuelämänsä yhdessä.