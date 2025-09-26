Hollannin miesten jalkapallomaajoukkueessa 18 ottelua pelannut Bas Dost ilmoitti perjantaina lopettavansa uransa. Nijmegenia edustanut Dost sai sydänpysähdyksen kesken Hollannin liigan ottelun lokakuussa 2023, eikä hänen paluunsa pelikentille ole onnistunut.
Hyökkääjä Dost, 36, kertoi lopettamispäätöksestään hollantilaislehti Algemeen Dagbladille. Dost pyrki palaamaan huippujalkapalloon vielä tänä vuonna, kunnes lääkärit huomasivat uusia komplikaatioita.
Dost edusti urallaan muun muassa saksalaisia Wolfsburgia ja Eintracht Frankfurtia, portugalilaista Sportingia ja belgialaista Bruggea.
Hän voitti Hollannin pääsarjan maalikuninkuuden Heerenveenissä kaudella 2011–2012 ja Portugalin liigan maalipörssin Sportingissa kaudella 2016–2017.
Dost pelasi Hollannin maajoukkueessa vuosina 2015–2018, kunnes ilmoitti lopettavansa maajoukkueessa vain 28-vuotiaana.
Bas Dost NEC Nijmegenin riveissä vuonna 2023./All Over Press