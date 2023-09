Maajoukkuepelaaja Gilberto Hernandez, 26, kuoli ammuskelussa

BBC:n mukaan kaksi aseistautunutta miestä oli pakottanut taksikuskin viemään heidät Barrio Norten kaupunginosassa sijaitsevalle talolle, missä he alkoivat ampua kohti paikalle kokoontunutta ihmisjoukkoa. Hernandez kuoli saamiinsa vammoihin ja lisäksi seitsemän muuta haavoittui ammuskelussa.

Colon on viime aikoina joutunut lukuisien henkirikosten näyttämöksi kahden kilpailevan jengin taistellessa huumekaupan hallinnasta. Panaman kanavan pohjoispäässä sijaitseva kaupunki on Etelä-Amerikasta Eurooppaan salakuljetettavan kokaiinin solmukohta. 40 000 asukkaan kaupungissa on kuluvan vuoden aikana tapettu jo yli 50 ihmistä.