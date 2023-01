Maajoukkueen valmennuskulttuuri aiheutti tylyn reaktion – asiantuntijat kieltäytyivät osallistumasta toimintaan

Urhean tiedote on reaktio rytmisen voimistelun entisen maajoukkuevalmentajan Laura Ahosen keskiviikkona julkaisemiin näkemyksiin.

Tästä kohdasta Urhea on eri mieltä. Urhea ilmoittaa tiedotteessaan haluavansa oikaista käsityksen, että yhteistyöverkoston asiantuntijat olisivat hyväksyneet epäasiallisen kohtelun ja olleet osana sitä.

– Lähes kaikkien kanssa on käyty keskustelua, voivatko he olla mukana. En voi työnantajana pakottaa heitä tekemään työtä, jossa on arvoristiriita. Näitä keskustelu käytiin vuosien aikana useita, Tarvonen sanoi STT:lle.