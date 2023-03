Maailmanmestari valitsi kuolinhetkensä – elämän viimeinen juhla taltioitiin: "Tämä ei ole itsemurha"

Eutanasialupa pudotti taakan harteilta

Belgia on ylipäätään harvoja maita, joissa avustettu kuolema on laillinen. Eutanasialuvan saadakseen henkilön on oltava lääketieteellisesti "toivottomassa tilassa" ja "jatkuvassa tai sietämättömässä" fyysisessä tai psyykkisessä kärsimyksessä, jota ei voida lievittää. On myös pystyttävä osoittamaan, että henkilöllä on henkinen kyky tehdä päätöksiä eikä hän ole ulkoisen paineen alaisena.