Maailmanlistan ylivoimainen ykkönen lähti lauluun Wimbledonissa – tuomarin rajoja koeteltiin

Aryna Sabalenka on ansainnut paikkansa tenniksen naisten maailmanlistan ylivoimaisena ykkösenä lyömällä kovempia syöttöjä ja hyökkäyslyöntejä kuin kukaan muu.

Taktiikka tökki Wimbledonin välierässä torstaina, sillä Amanda Anisimova loistaa samoilla osa-alueilla ja yhdysvaltalainen pelaa elämänsä turnausta.

Vauhtilyöntien juhla päättyi 13:nneksi sijoitetun Anisimovan eduksi lukemin 6–4, 4–6, 6–4.

– Olin ihan läkähdyksissä. En tiedä, miten onnistuin hoitamaan homman, voittaja avasi kenttähaastattelussa.

Peli pelin sisällä -sanonnalla tarkoitetaan urheilussa tilannetta, jossa osapuolten välillä on havaittavissa kilpailua, joka ei vaikuta suoraan pistetaululle.

Anisimova ja Sabalenka karjuivat lyöntiensä perään tavallista ärhäkkäämmin, ja välieräkamppailu äityi paikoin huutokilpailuksi.

Kun pallo on pelissä, puhuminen on ehdottomasti kiellettyä tenniksen säännöissä. Tuuletushuutoakin on pidäteltävä, kunnes piste on ratkennut, missä kaksikko koetteli päätuomarin rajoja parikin kertaa.

Molempien pelaajien voitonhalun aisti, ja Anisimova jopa jätti pyytämättä anteeksi, kun voitti tärkeän syöttövuoron verkkokimmokkeen kautta kolmannessa erässä.

Kunnioitus oli kuitenkin palannut kenttähaastattelussa.

– Aryna on uskomaton taistelija. Hän on inspiraatio minulle ja todella monelle muulle, Anisimova kehui.

Anisimova, 23, pelaa uransa ensimmäisessä grand slam -loppuottelussa lauantaina. Hän kohtaa voittajan ottelusta Belinda Bencic – Iga Swiatek.

Amanda Anisimova jatkaa Wimbledonin finaaliin.AFP / Lehtikuva

Williamsin ennätys odottaa

Sabalenka on ollut koko vuoden maailman paras, mutta grand slam -titteleitä hänellä ei ole siitä todisteena.

Kaksi ensimmäistä arvoturnausta päättyivät finaalitappioihin Australiassa ja Ranskassa.

Wimbledonissa oli ehkä vielä enemmän panosta, sillä Sabalenka olisi noussut turnausvoitolla kaikkien aikojen korkeimpiin rankingpisteisiin.

Yhdysvaltalaislegenda Serena Williamsilla oli 12 vuotta sitten kesäkuussa 13 615 pistettä, ja Sabalenka olisi mennyt ohi niukasti ensi viikon päivityksessä.

Miesten ennätys on Novak Djokovicin huikeat 16 950 vuodelta 2016.

Tenniksen rankingpisteet päivittyvät maanantaisin, ja ne ovat kullakin pelaajalla 52 viimeisen viikon summa. Esimerkiksi voittaja saa grand slameissa 2 000, masterseissa 1 000 ja ATP:n pääkiertueella 500 tai 250 pistettä.