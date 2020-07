Maailman vaelluskalakannat ovat romahtaneet vuosikymmenien aikana – Suomessa eväkkäiden uhkana ovat padot ja ylikalastus, mutta myös ilmastonmuutos

Raportissa on analysoitu vaelluskalakantojen kehitystä vuosina 1970–2016. Sen ovat laatineet WWF, World Fish Migration Foundation, Zoological Society of London (ZSL), Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN sekä The Nature Conservancy -järjestö. Raporttia on tituleerattu kaikkien aikojen laajimmaksi.