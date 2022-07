Maailman toiseksi suosituimman urheilulajin MM-karsintoja pelataan Keravalla – Suomella vielä mahdollisuus jatkoon

Suomen krikettimaajoukkue eli Krikettikarhut otteli lauantaina epävakaisessa säässä Kreikkaa vastaan. Kreikka taipui lopulta kisaisännille, vaikka pistikin tiukasti vastaan.

– Voitto tuli niinkuin oletettiin, mutta tiukka matsi oli silti. Jos verrataan vaikka futikseen, niin voidaan sanoa että johdettiin 5–0, ja vastustaja kavensi neljällä maalilla, jonka päälle saatiin pari lisää, tiivistää joukkueen sieppari Jonathan Scamans.

Suomessa järjestettävät kaksi lohkoturnausta ovat osa MM-lohkokarsintoja, joista parhaat joukkueet pääsevät pelaamaan Euroopan MM-kisakarsintoihin. Näistä kaksi joukkuetta pääsevät lopulta edustamaan maataan vuoden 2024 kriketin MM-kisoihin Yhdysvaltoihin ja Länsi-Intiaan.

Pieni laji Suomessa, suuri maailmalla

Kriketti on maailman kenties toiseksi suosituin urheilulaji jalkapallon jälkeen, vaikka sen suosio rajoittuukin enimmäkseen Iso-Britanniaan ja sen entisiin siirtomaihin. Turnausjärjestäjä Maija Scamans kertoo, että monelle suomalaiselle vieras laji on helpoiten rinnastettavissa pesikseen.

– Kyseessä on pesiksen esisukulaislaji – kriketti on maila- ja pallopeli, jota pelataan 11-henkisillä joukkueilla, Maija Scamans toteaa.

Kriketissä pesiä on kuitenkin kaksi, samoin lyöjiä. Pelin keskiössä on syöttökaista, jonka kummassakin päässä on pesä, ja lyöjä saa lyödä palloa mihin suuntaan tahansa.

– Pallo otetaan kiinni paljain käsin, ja se syötetään lyöjää kohti maan kautta. Pallossa on tikkaus, ja kun se osuu maahan pallo saattaa vaihtaa suuntaa, mikä tekee lyömisen hankalammaksi, Maija Scamans kuvailee.

Suomessa laji on vielä pieni, mutta täälläkin on toista tuhatta lisenssipelaajaa, ja seuroja on Helsingistä Ouluun.

Tähtäimessä MM-kisat

Krikettikarhut oli ottelun hienoinen ennakkosuosikki, ja joukkue on muutenkin pelannut turnauksensa koko lailla hyvin, häviten ainoastaan Italialle niukasti. Lohkovoitto, joka takaisi paikan Euroopan karsinnoissa, on kuitenkin silti työn ja tuurinkin takana.

– Ollaan kinkkisessä paikassa, sillä Italia on voittanut kaikki pelinsä. Vain jos Italia häviää viimeisen ottelunsa, Suomella on sauma voittaa lohko, jolloin muun muassa juoksujen määrällä on merkitystä, Maija Scamans kertoo.

Kysyttäessä, onko Huuhkajien pääsy jalkapallon MM-kisoihin todennäköisempää kuin Krikettikarhujen näkeminen MM-krikettikentällä, Maija Scamans toteaa seuraavasti:

– En pistä rahaa likoon kummankaan puolesta. Aika tasaväkinen kamppailu, hän naurahtaa.

Katso ylläolevalta videolta sieppari Jonathan Scamansin haastattelu voitokkaan Kreikka-ottelun jälkeen.