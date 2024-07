Maailman terveysjärjestö äärimmäisen huolissaan poliosta Gazan kaistalla

Maailman terveysjärjestö WHO on äärimmäisen huolissaan poliosta Gazan kaistalla.

Taudit voivat vaatia iskujakin enemmän uhreja

Gazan kaistalla on kuollut Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön tuoreiden lukujen mukaan jo yli 39 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä.

Saparbekov sanoi myös, että Gazassa sairaanhoitoa varten evakuoimista tarvitsevien ihmisten määrä on saattanut nousta jopa 14 000:een. WHO on viime kuukausina sanonut, että evakuoimista odottavia on noin 10 000.