Turussa rakennettavan miljardiristeilijän tilaus varmistuu

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on päässyt neuvottelutulokseen Icon 4 -aluksen rahoituksen ehdoista.

Finnveran mukaan neuvottelutulos mahdollistaa Royal Caribbean Groupille tilauksen lopullisen vahvistamisen Meyer Turun kanssa.

Risteilyalustilauksissa vientitakuulaitoksen rooli ostajan luoton takaajana on tyypillisesti tärkeä, sillä laina-ajat ovat pitkiä ja alustilausten arvo on miljardiluokkaa.

Meyerin Turun telakalla on jo ennestään rakenteilla kaksi Icon-loistoristeilijää. Icon 2, Star of the Seas on tarkoitus toimittaa asiakkaalle tänä kesänä. Icon 3, Legend of the Seas, on suunnitelmien mukaan valmistumassa kesällä 2026.

Icon 4 -risteilyaluksen on tarkoitus valmistua kesällä 2027. Yhden Icon-luokan risteilijätilauksen arvo on noin 1,5 miljardia euroa.