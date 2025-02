Maailman pisin kehonrakentaja yritti ahtautua pieneen autoon – tällaista erikoisuutta olet tuskin tiellä nähnyt

Miltä näyttää, kun maailman pisin kehonrakentaja yrittää ahtautua pieneen autoon? Sitä ei voi olla liikenteessä huomaamatta.

Maailman pisin kehonrakentaja, 218-senttinen ja noin 160-kiloinen Olivier Richters hyppää kehonrakentaja ja somevaikuttaja Jesse James Westin tuoreella videolla Toyota Aygon kuljettajan paikalle.

– Olen kovin notkea, Richters heittää yrittäessään ahtautua ajokkiin.

– Ei, hän ei ole, West vastaa.

Punaisen auton katto on avattava, jotta Richters pystyy olemaan menopelin kyydissä mukavasti. Liikenteessä on sitten näky, jota harva on varmasti päässyt todistamaan: alankomaalaisen kehonrakentajan pää on auton katon rajan yläpuolella. Mies ajaa isot lasit silmillään.

Drive-in-keikka

Richters tilaa videolla kaksikolle pikaruokaa drive-inista. Hän hoitaa asioinnin ojentaen kätensä auton yläpuolelta asiakaspalvelijaa kohti.

– Pidätkö autostamme? West kysyy tiskillä olevalta työntekijältä.

Asiakaspalvelija kutsuu autoa pieneksi.

– Ei, hän on vain todella iso, West sanoo.

Guinnessin ennätystenkirjassa

Olivier Richters sai vuonna 2021 nimiinsä Guinnessin maailmanennätyksen maailman pisimpänä kehonrakentajana. Hänet tunnetaan myös lempinimellä The Dutch Giant‬ eli alankomaalaisjätti.

Richters on toiminut näyttelijänä monissa elokuvissa, kuten Black Widow, The King's Man ja Indiana Jones and the Dial of Destiny.