"Maailman kuumimmaksi naiseksi" tituleerattu Paige Spiranac, 29, sai järkyttävän spermauhkauksen

Yhdysvaltalainen Paige Spiranac oli vielä jokunen vuosi takaperin lupaava golfari. Hän on toiminut sittemmin golfohjaajana, ja moni tuntee hänet varsinkin suosittuna Instagram-kasvona.

Spiranacilla on Instagramissa peräti 3,6 miljoonaa seuraajaa, ja hän on palvelussa jopa kolmen miljoonan seuraajan golflegenda Tiger Woodsia suositumpi.

Spiranacia on nostettu mediassa framille myös hänen ulkonäöstään. Amerikkalainen Maxim-lehti nimesi Spiranacin äskettäin "maailman kuumimmaksi naiseksi".

Spermauhkaus

Spiranac on sanonut kohtaavansa seksuaalista häirintää päivittäin. Hän kertoi Playing A Round -podcastissaan palanneensa aiemminkin käymänsä terapian pariin.

Spiranac on tehnyt selväksi, ettei hän hyväksy mitä tahansa, vaan on valmis oikeustoimiin.

Törkeitä kommentteja golfviheriöilläkin

Spiranac on aiemmin kertonut, että hän on kohdannut epämiellyttäviä tilanteita myös golfin saralla, kun osa on pitänyt hänen pukeutumistaan provokatiivisena konservatiivisessa lajissa.