Häpeilemätön temppu: video sauhuttelevasta huippu-urheilijasta meni viraaliksi ja toi kulttimaineen

Englannin Northamptonshiresta kotoisin oleva Hull on tällä hetkellä maailmanlistalla kahdeksantena.

Tilanteesta julkaistu video on kerännyt Instagramissa kuuden päivän sisällä yli kaksi ja puoli miljoonaa näyttökertaa, sekä lähes 50 000 tykkäystä.

– Se on itse asiassa aika hauskaa. Kaikki tämä savukkeen takia, Hull sanoi sunnuntaina iltapäivällä golf.com -sivustolle.

Mutta siinä missä 58-vuotias Daly tunnettiin myös alkoholiongelmista ja uhkapeliriippuvuudestaan, on Hullilla muuten terveelliset elämäntavat, kuten hänen Instagram-tilinsäkin treenisisältö osoittaa.

– Se on ollut hullua. Fanit ovat huutaneet nimeäni tällä viikolla... Viikko on ollut aika villi ja se on ollut aika siistiä. Toivon, että kannattajajoukot olisivat tällaisia useammin.