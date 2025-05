”Maailma sokissa” – MM-kisojen jymypaukku pääsi yllättämään Tanskan lehdet

Kanadan kaataminen jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä pääsi yllättämään Tanskan median.

Tanska järjesti yhden MM-kisojen suurimmista yllätyksistä vuosikausiin kukistamalla vahvan NHL-pelaajista kootun Kanadan 2–1 kotikaukalossaan Herningissä.

Tanska eteni historiassaan ensimmäistä kertaa MM-kisojen neljän parhaan joukkoon ja kohtaa lauantain välierissä Sveitsin.

– Maailma sokissa Tanskan takia, kirkui iltapäivälehti Ekstra Bladetin pääotsikko perjantaiaamuna.

Lehti ei selvästi ollut varautunut tähän mahdollisuuteen mitenkään, sillä se oli joutunut turvautumaan juttuhankinnassaan uutistoimisto Ritzaun apuun. Siinä siteerattiin ruotsalaisen Aftonbladetin arviota, että Tanska oli järjestänyt yhden MM-historian suurimmista yllätyksistä.

– Tuollainen voi onnistua yhden kerran sadasta, arvioi Tre Kronorin Rasmus Andersson.

Odotukset eivät olleet pienessä kiekkomaassa korkealla. TV 2:n asiantuntija Jimmy Böjgaard näki ennen ottelua Kanadan voittavan pelin samalla 99 prosentin varmuudella.

– Luulen, että he ovat löytäneet jotain, jonka takia he kokevat, että eivät voi enää hävitä. Olen todella vaikuttunut tavasta, jolla he löivät Kanadan, Böjgaard hämmästeli ottelun jälkeen.

Herning Folkebladetin mukaan kaupungin Boxen-areenassa on harvoin koettu sellaista tunnelmaa, joka voiton varmistuttua vallitsi. Myös kaupungin ravintoloissa oli riittänyt juhlijoita läpi yön.

Kanadalainen CBC-kanava puhui ansaitusti ”sokista”, kun Tanska nousi ottelun loppuminuuteilla Nikolaj Ehlersin ja Nick Olesenin maaleilla.

Uutistoimisto Reuters kutsui tapausta ”Midtjyllandin ihmeeksi”.