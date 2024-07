Maksuhäiriöisten määrä pompannut

Ylivelkaantuneisuuden rajalla elävien henkilöiden liikkuminen puhtaiden luottotietojen ja maksuhäiriön välillä on muuttunut ilmiöksi uuden lain aikana, todetaan Suomen Asikastieto Oy:n tiedotteessa.

Maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on kasvanut vuoden 2024 alkupuoliskon aikana lähemmäs 2022 loppuvuoden lukuja.

– Määrä on myös kasvanut huomattavasti verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, jolloin maksuhäiriöisiä kuluttajia oli hieman vajaa 353 000.

Alle 20-vuotiaiden ensimmäisten maksuhäriöisten määrä kasvussa

Ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän saavien henkilöiden määrä näyttää kääntyneen kasvuun tämän vuoden aikana, sillä aiempina vuosina vastaava luku on pysytellyt 14 000–15 000 henkilön tasossa tai matalammalla.

– Erityisen harmillinen ilmiö on alle 20-vuotiaiden ensimmäisten maksuhäiriöisten määrän kasvu. Tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana heitä on lähes 900, kun vuosina 2021–2023 vastaava määrä on ollut kesäkuun loppuun mennessä noin 600 henkilön luokkaa.