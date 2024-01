Lukon hurja aikataulu SM-liigaotteluun kiristyy – lento myöhässä!

– Se on sitten ihan toinen keskustelu, että minkä takia Suomessa on 60 runkosarjaottelua. Ehkä lähtisin miettimään sitä, että jos Suomi on CHL:ää kehittämässä tulevaisuudessakin, pitäisikö jossain kohtaa ehkä miettiä tuota runkosarjan ottelumäärää ja miettiä, miksi me ainoana eurooppalaisena sarjana pelaamme näin paljon runkosarjapelejä, Sahlstedt pohti eilen.