Koronakaranteeni perui Lukon tärkeän jatkopelin, miten käy hallitsevan Suomen mestarin CHL-haaveiden? – "Synkkiä pilviä sen yllä"

Lukko tiedotti tiistaina, että joukkueessa on havaittu useita koronavirustartuntoja. Tartuntojen vuoksi koko joukkue on asetettu karanteeniin, mikä puolestaan johti siihen, että keskiviikon CHL-ottelu jouduttiin perumaan.

Lukko ja Bolzano ehtivät pelata ensimmäisen osaottelunsa Italiassa viime viikolla. Toisen osaottelun kohtalo on nyt CHL:n koronaviruslautakunnan käsissä. Lukon toimitusjohtaja Jukka Kunnas kertoi MTV Urheilulle, että CHL:llä on kaksi vaihtoehtoa. Joko otteluparin voittaja ratkeaa avausottelun perusteella tai Bolzano todetaan otteluparin voittajaksi.

– Mikä lopullinen kohtalo CHL:n osalta on? Lukko on kuitenkin tässä otteluparissa johtoasemassa ja pääsee kotiin pelaamaan, niin lähtökohta mennä kahdeksan joukkoon on hyvä. Tällä hetkellä on synkkiä pilviä sen yllä. Ei tiedetä vielä, mitä CHL loppujen lopuksi päättää, Kapanen pohtii.