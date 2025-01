Lukolta myrskyvaroitus SM-liigassa – Raimo Helmiseltä tyhjentävä kommentti vastustajasta

Lukko antoi myrskyvaroituksen omasta tasostaan jääkiekon SM-liigassa, kun se kaatoi sarjanelosen SaiPan 4–1. Kaiken lisäksi voitto irtosi SaiPan kotiluolasta Lappeenrannasta.

Lukko on takonut viime aikoina kovaa jälkeä Liigassa. Se venytti nykyisen voittoputkensa jo seitsemän ottelun mittaiseksi. Raumalaisjoukkue on noussut nykyvireensä myötä sarjan kärkeen.

– Lukko on laadukas joukkue. Eivät he turhaan ole voittaneet seitsemää peliä putkeen. He pelaavat erittäin hyvää ja monipuolista jääkiekkoa. Sen takia he voittavat nyt pelejä, SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen totesi tyhjentävästi.

Tuloksen lisäksi Lukko antoi myrskyvaroituksen muille joukkueille, sillä se osoitti kevättäkin ajatellen erittäin lupaavia merkkejä.

– Viimeinen erä oli sitä jääkiekkoa, mitä olemme pelanneet parhaimmillamme tässä viime aikoina. Pystyimme olemaan rohkeita kiekon kanssa ja silti samaan aikaan jämäköitä. Emme antaneet kaverille turhia riistoja. Tuo oli sellaista jääkiekkoa, mihin voi olla erittäin tyytyväinen. Eli siihen, miten suojelimme johtoasemaamme. Kotijoukkue ei saanut paljoa aikaiseksi, Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä iloitsi.

Lämsä jakoi erinomaisen puheenvuoron siitä, miksi Lukko on nyt niin hyvässä lennossa. Tuo puheenvuoro näkyy ja kuuluu jutun yläreunan videolta.