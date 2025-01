Lukas Hradeckyn nollapeli kaatui lisäajalla

Suomen maajoukkuemaalivahdin Lukas Hradeckyn edustama Leverkusen juhli jalkapallon Saksan Bundesliigassa 3–1-kotivoittoa Borussia Mönchengladbachista.

Leverkusen johti lauantain iltapeliä 3–0 Florian Wirtzin kahdella ja Patrik Schickin yhdellä maalilla. Wirtzin osumista jälkimmäinen syntyi rangaistuspotkusta. Tim Kleindienst teki vieraiden ainokaisen lisäajan ensimmäisellä minuutilla.

Hradecky oli Leverkusenin edellisessä liigapelissä Mainzia vastaan vaihdossa, mutta palasi totutusti tolppien väliin Mönchengladbach-ottelussa.

Hallitseva mestari Leverkusen on sarjataulukossa toisena. Kärjessä on Bayern München, jonka etumatka Leverkuseniin on neljä pistettä. Bayern nappasi lauantaina 3–2-kotivoiton Wolfsburgista.