Lukas Hradeckyn Monacolle kivikova arpa Mestarien liigassa – liigavaiheessa liuta huippukohtaamisia

Lukas Hradeckyn AS Monacolla oli kova arpaonni Mestarien liigassa.2024 Soccrates Images B.V.
Alkavan Mestarien liiga -kauden liigavaiheen ottelut arvottiin tänään torstaina.

Liigavaiheen arvonnoissa joukkueet jaettiin neljään arvontakoriin. Jokaiselle joukkueelle arvottiin jokaisesta neljästä arvontakorista kaksi vastustajaa ja yhteensä kahdeksan ottelua.

Tulevalla kaudella Mestarien liigassa nähdään vain yksi suomalainen – AS Monacoa edustava Lukas Hradecky.

Monacon arpaonni oli kova. Joukkue saa vastaansa muun muassa Juventuksen, Real Madridin, Tottenhamin ja Manchester Cityn.

Liigavaiheessa nähdään liuta huippuotteluita. Arsenal ottaa yhteen Bayern Münchenin kanssa, Real Madrid kohtaa Juventuksen, Manchester Cityn ja Liverpoolin.

Mielenkiintoinen kamppailu nähdään myös Espanjassa, kun FC Barcelona ja PSG pelaavat vastakkain

Mestarien liigavaiheen ottelut:

Ajax

Kotona: Inter, Benfica, Olympiacos, Galatasaray
Vieraissa: Chelsea, Villarreal, Marseille, Qarabag

Arsenal

Kotona: Bayern München, Atletico Madrid, Olympiacos, Kairat Almaty
Vieraissa: Inter, Club Brügge, Slavia Praha, Athletic Club

Atalanta

Kotona: Chelsea, Club Brügge, Slavia Praha, Athletic Club
Vieraissa: PSG, Frankfurt, Marseille, Union SG

Athletic Club

Kotona: PSG, Arsenal, Sporting Lisbon, Qarabag
Vieraissa: Dortmund, Atalanta, Slavia Praha, Newcastle

Atletico Madrid

Kotona: Inter, Frankfurt, Bodo/Glimt, Union SG
Vieraissa: Liverpool, Arsenal, PSV, Galatasaray

Barcelona

Kotona: PSG, Frankfurt, Olympiacos, FC Kööpenhamina
Vieraissa. Chelsea, Club Brügge, Slavia Praha, Newcastle

Bayer Leverkusen

Kotona: PSG, Villarreal, PSV, Newcastle
Vieraissa: Manchester City, Benfica, Olympiacos, FC Kööpenhamina

Bayern München

Kotona: Chelsea, Club Brügge, Sporting Lisbon, Union SG
Vieraissa: PSG, Arsenal, PSV, Pafos

Benfica

Kotona: Real Madrid, Leverkusen, Napoli, Qarabag
Vieraissa: Chelsea, Juventus, Ajax, Newcastle

Bodo/Glimt

Kotona: Man City, Juventus, Tottenham, AS Monaco
Vieraissa: Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praha, Galatasaray

Borussia Dortmund

Kotona: Inter, Villarreal, Bodo/Glimt, Athletic Club
Vieraissa: Man City, Juventus, Tottenham, FC Kööpenhamina

Chelsea

Kotona: FC Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos
Vieraissa: Bayern München, Atalanta, Napoli, Qarabag

Club Brügge

Kotona: FC Barcelona, Arsenal, Marseille, AS Monaco
Vieraissa: Bayern München, Atalanta, Sporting Lisbon, Kairat Almaty

FC Kööpenhamina

Kotona: Dortmund, Leverkusen, Napoli, Kairat Almaty
Vieraissa: Barcelona, Villarreal, Tottenham, Qarabag

Frankfurt

Kotona: Liverpool, Atalanta, Tottenham, Galatasaray
Vieraissa: FC Barcelona, Atletico Madrid, Napoli, Qarabag

Galatasaray

Kotona: Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Union SG
Vieraissa: Man City, Frankfurt, Ajax, AS Monaco

Inter

Kotona: Liverpool, Arsenal, Slavia Praha, Kairat Almaty
Vieraissa: Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax, Union SG

Juventus: 

Kotona: Dortmund, Benfica, Sporting Lisbon, Pafos
Vieraissa: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt, AS Monaco

Kairat Almaty

Kotona: Real Madrid, Club Brügge, Olympiacos, Pafos
Vieraissa: Inter, Arsenal, Sporting Lisbon, FC Kööpenhamina

Liverpool:

Kotona: Real Madrid, Atletico Madrid, PSV, Qarabag
Vieraissa: Inter, Frankfurt, Marseille, Galatasaray

Manchester City

Kotona: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli, Galatasaray
Vieraissa: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt, AS Monaco

Marseille

Kotona: Liverpool, Atalanta, Ajax, Newcastle
Vieraissa: Real Madrid, Club Brügge, Sporting Lisbon, Union SG

Monaco

Kotona: Man City, Juventus, Tottenham, Galatasaray
Vieraissa: Real Madrid, Club Brügge, Bodo/Glimt, Pafos

Napoli

Kotona: Chelsea, Frankfurt, Sporting Lisbon, Qarabag
Vieraissa: Man City, Benfica, PSV, FC Kööpenhamina

Newcastle:

Kotona: Barcelona, Benfica, PSV, Athletic Club
Vieraissa: PSG, Leverkusen, Marseille, Union SG

Olympiakos

Kotona: Real Madrid, Leverkusen, PSV, Pafos
Vieraissa: Barcelona, Arsenal, Ajax, Kairat Almaty

Pafos

Kotona: Bayern München, Villarreal, Slavia Praha, AS Monaco
Vieraissa: Chelsea, Juventus, Olympiacos, Kairat Almaty

PSG

Kotona: Bayern München, Atalanta, Tottenham, Newcastle
Vieraissa: Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon, Atheltic Club

PSV

Kotona: Bayern München, Atletico Madrid, Napoli, Union SG
Vieraissa: Liverpool, Leverkusen, Olympiacos, Newcastle

Qarabag

Kotona: Chelsea, Frankfurt, Ajax, FC Kööpenhamina
Vieraissa: Liverpool, Benfica, Napoli, Athletic Club

Real Madrid

Kotona: Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco
Vieraissa: Liverpool, Benfica, Olympiacos, Kairat Almaty

Slavia Praha

Kotona: Barcelona, Arsenal, Bodo/Glimt, Athletic Club
Vieraissa: Inter, Atalanta, Tottenham, Pafos

Sporting Lisbon

Kotona: PSG, Club Brügge, Marseille, Kairat Almaty
Vieraissa: Bayern München, Juventus, Napoli, Athletic Club

Tottenham

Kotona: Dortmund, Villarreal, Slavia Praha, FC Kööpenhamina
Vieraissa: PSG, Frankfurt, Bodo/Glimt, AS Monaco

Union SG

Kotona: Inter, Atalanta, Marseille, Newcastle
Vieraissa: Bayern München, Atletico Madrid, PSV, Galatasaray

Villarreal

Kotona: Manchester City, Juventus, Ajax, FC Kööpenhamina
Vieraissa: Dortmund, Leverkusen, Tottenham, Pafos

