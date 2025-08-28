Lukas Hradeckyn Monacolle kivikova arpa Mestarien liigassa – liigavaiheessa liuta huippukohtaamisia

Alkavan Mestarien liiga -kauden liigavaiheen ottelut arvottiin tänään torstaina.
Liigavaiheen arvonnoissa joukkueet jaettiin neljään arvontakoriin. Jokaiselle joukkueelle arvottiin jokaisesta neljästä arvontakorista kaksi vastustajaa ja yhteensä kahdeksan ottelua.
Tulevalla kaudella Mestarien liigassa nähdään vain yksi suomalainen – AS Monacoa edustava Lukas Hradecky.
Monacon arpaonni oli kova. Joukkue saa vastaansa muun muassa Juventuksen, Real Madridin, Tottenhamin ja Manchester Cityn.
Liigavaiheessa nähdään liuta huippuotteluita. Arsenal ottaa yhteen Bayern Münchenin kanssa, Real Madrid kohtaa Juventuksen, Manchester Cityn ja Liverpoolin.
Mielenkiintoinen kamppailu nähdään myös Espanjassa, kun FC Barcelona ja PSG pelaavat vastakkain
Mestarien liigavaiheen ottelut:
Ajax
Kotona: Inter, Benfica, Olympiacos, Galatasaray
Vieraissa: Chelsea, Villarreal, Marseille, Qarabag
Arsenal
Kotona: Bayern München, Atletico Madrid, Olympiacos, Kairat Almaty
Vieraissa: Inter, Club Brügge, Slavia Praha, Athletic Club
Atalanta
Kotona: Chelsea, Club Brügge, Slavia Praha, Athletic Club
Vieraissa: PSG, Frankfurt, Marseille, Union SG
Athletic Club
Kotona: PSG, Arsenal, Sporting Lisbon, Qarabag
Vieraissa: Dortmund, Atalanta, Slavia Praha, Newcastle
Atletico Madrid
Kotona: Inter, Frankfurt, Bodo/Glimt, Union SG
Vieraissa: Liverpool, Arsenal, PSV, Galatasaray
Barcelona
Kotona: PSG, Frankfurt, Olympiacos, FC Kööpenhamina
Vieraissa. Chelsea, Club Brügge, Slavia Praha, Newcastle
Bayer Leverkusen
Kotona: PSG, Villarreal, PSV, Newcastle
Vieraissa: Manchester City, Benfica, Olympiacos, FC Kööpenhamina
Bayern München
Kotona: Chelsea, Club Brügge, Sporting Lisbon, Union SG
Vieraissa: PSG, Arsenal, PSV, Pafos
Benfica
Kotona: Real Madrid, Leverkusen, Napoli, Qarabag
Vieraissa: Chelsea, Juventus, Ajax, Newcastle
Bodo/Glimt
Kotona: Man City, Juventus, Tottenham, AS Monaco
Vieraissa: Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praha, Galatasaray
Borussia Dortmund
Kotona: Inter, Villarreal, Bodo/Glimt, Athletic Club
Vieraissa: Man City, Juventus, Tottenham, FC Kööpenhamina
Chelsea
Kotona: FC Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos
Vieraissa: Bayern München, Atalanta, Napoli, Qarabag
Club Brügge
Kotona: FC Barcelona, Arsenal, Marseille, AS Monaco
Vieraissa: Bayern München, Atalanta, Sporting Lisbon, Kairat Almaty
FC Kööpenhamina
Kotona: Dortmund, Leverkusen, Napoli, Kairat Almaty
Vieraissa: Barcelona, Villarreal, Tottenham, Qarabag
Frankfurt
Kotona: Liverpool, Atalanta, Tottenham, Galatasaray
Vieraissa: FC Barcelona, Atletico Madrid, Napoli, Qarabag
Galatasaray
Kotona: Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Union SG
Vieraissa: Man City, Frankfurt, Ajax, AS Monaco
Inter
Kotona: Liverpool, Arsenal, Slavia Praha, Kairat Almaty
Vieraissa: Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax, Union SG
Juventus:
Kotona: Dortmund, Benfica, Sporting Lisbon, Pafos
Vieraissa: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt, AS Monaco
Kairat Almaty
Kotona: Real Madrid, Club Brügge, Olympiacos, Pafos
Vieraissa: Inter, Arsenal, Sporting Lisbon, FC Kööpenhamina
Liverpool:
Kotona: Real Madrid, Atletico Madrid, PSV, Qarabag
Vieraissa: Inter, Frankfurt, Marseille, Galatasaray
Manchester City
Kotona: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli, Galatasaray
Vieraissa: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt, AS Monaco
Marseille
Kotona: Liverpool, Atalanta, Ajax, Newcastle
Vieraissa: Real Madrid, Club Brügge, Sporting Lisbon, Union SG
Monaco
Kotona: Man City, Juventus, Tottenham, Galatasaray
Vieraissa: Real Madrid, Club Brügge, Bodo/Glimt, Pafos
Napoli
Kotona: Chelsea, Frankfurt, Sporting Lisbon, Qarabag
Vieraissa: Man City, Benfica, PSV, FC Kööpenhamina
Newcastle:
Kotona: Barcelona, Benfica, PSV, Athletic Club
Vieraissa: PSG, Leverkusen, Marseille, Union SG
Olympiakos
Kotona: Real Madrid, Leverkusen, PSV, Pafos
Vieraissa: Barcelona, Arsenal, Ajax, Kairat Almaty
Pafos
Kotona: Bayern München, Villarreal, Slavia Praha, AS Monaco
Vieraissa: Chelsea, Juventus, Olympiacos, Kairat Almaty
PSG
Kotona: Bayern München, Atalanta, Tottenham, Newcastle
Vieraissa: Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon, Atheltic Club
PSV
Kotona: Bayern München, Atletico Madrid, Napoli, Union SG
Vieraissa: Liverpool, Leverkusen, Olympiacos, Newcastle
Qarabag
Kotona: Chelsea, Frankfurt, Ajax, FC Kööpenhamina
Vieraissa: Liverpool, Benfica, Napoli, Athletic Club
Real Madrid
Kotona: Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco
Vieraissa: Liverpool, Benfica, Olympiacos, Kairat Almaty
Slavia Praha
Kotona: Barcelona, Arsenal, Bodo/Glimt, Athletic Club
Vieraissa: Inter, Atalanta, Tottenham, Pafos
Sporting Lisbon
Kotona: PSG, Club Brügge, Marseille, Kairat Almaty
Vieraissa: Bayern München, Juventus, Napoli, Athletic Club
Tottenham
Kotona: Dortmund, Villarreal, Slavia Praha, FC Kööpenhamina
Vieraissa: PSG, Frankfurt, Bodo/Glimt, AS Monaco
Union SG
Kotona: Inter, Atalanta, Marseille, Newcastle
Vieraissa: Bayern München, Atletico Madrid, PSV, Galatasaray
Villarreal
Kotona: Manchester City, Juventus, Ajax, FC Kööpenhamina
Vieraissa: Dortmund, Leverkusen, Tottenham, Pafos