Lukas Hradecky sai haastattelijan korvat punoittamaan – joutui pyytämään katsojilta anteeksi

– Hänen energiansa ja sitoutuneisuutensa on tarttuvaa myös pelaajiin. Automaattisesti alkaa elää kuin hän ja vaatia vitusti itseltään, Hradecky sanaili päävalmentaja Xabi Alonsosta .

Hradeckyn kipparoiman Leverkusenin mestaruusjuhlat jatkuivat stadionilla vielä tunteja tittelin sinetöineen 5–0-voiton jälkeen. Tunteiden purkautuminen on ymmärrettävää, sillä mestaruus on tänä vuonna 120 vuotta täyttävän saksalaisseuran historian ensimmäinen.

Edelleen ilman tappiota läpi kauden pelanneella Leverkusenilla on tänä keväänä mahdollisuus napata vielä kaksi muuta titteliä, sillä se on selviytynyt Saksan cupissa jo finaaliin, ja Eurooppa-liigassa joukkueella on vahva kiinnitys välieräpaikasta otteluparissa West Hamia vastaan.