Lukas Hradecky on nyt ykkönen – Bundesliiga-historiaa ulkomaalaisveskarina

Leverkusenin suomalaismaalivahti Hradecky pelasi uransa 292. Bundesliga-ottelun. Hän ohitti sveitsiläisen Yann Sommerin yhdellä matsilla ja on nyt yksin kaikkien aikojen eniten Bundesliiga-pelejä tahkonnut ulkomaalainen maalivahti.

Leverkusenilla on vielä kaksi ottelua matkaa historialliseen tappiottomaan kauteen Bundesliigassa. Tappioiden välttely jatkuu myös Eurooppa-liigassa, jossa joukkue johtaa välierää AS Romaa vastaan avausosan jälkeen 2–0, sekä Saksan cupissa, jossa Leverkusenilla on vielä jäljellä loppuottelu Kaiserslauternia vastaan toukokuun lopulla.