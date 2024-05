Leverkusen paalutti ennätyksen

Leverkusen on varmistanut jo historian ensimmäisen mestaruutensa. Se on mukana vielä Eurooppa-liigan välierissä, jossa se voitti AS Roman ensimmäisessä osaottelussa lukemin 2–0. Saksalaisjoukkueella on mahdollisuus napata tänä vuonna tripla, sillä se on myös mukana Saksan cupin finaalissa, jossa vastaan asettuu Kaiserslautern, joka pelaa Saksan toiseksi korkeimalla sarjatasolla.