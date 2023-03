Luistin viilsi kiekkolegenda Jenni Hiirikoskea kaulaan – tämä aiheutti raivon Ruotsissa: "Skandaali"

Miesten SHL:ssä jokaisessa ottelussa on paikalla ambulanssi, mutta SDHL:ssä tilanne on eri. Luulaja-kapteeni Hiirikoski loukkaantui sunnuntaina vakavasti, kun hän oli törmännyt Brynäs-pelaajaan ja saanut luistimesta kaulaansa.

– Se on skandaali. SHL-otteluissa on aina ambulanssi. SDHL:ssä sitä ei ole. Olen itse asiassa hieman järkyttynyt siitä, koska tiedämme, että näion voi tapahtua. Ja varsinkin finaalisarjassa, jolloin on enemmän intensiteettiä, niin silloin voi tapahtua vieläkin helpommin jotain. Se on sääli. Siinä olisi voinut käydä todella pahasti, Rooth sanoi SVT:lle.